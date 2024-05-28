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"Бостон" с Михайлюком в резерве стал первым финалистом сезона НБА: видео

Фото: Аарон Несмит и Джру Холидей делят "апельсин" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

"Бостон Селтикс" одержали четвертую победу над "Индианой Пэйсерс" в финальной серии Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, финал

"Индиана" – "Бостон" – 102:105 (27:29, 30:29, 26:22, 19:25); серия – 0:4

 

 

В первой половине встречи команды пытались идти нога в ногу друг с другом. Если после стартовой четверти "Селтикс" вели с +2, то после второй 12-минутки преимущество бостонцев уменьшилось до одного пункта. А на старте третьей четверти "Пэйсерс" вышли вперед.

"Индиана" пыталась уйти в отрыв, но на пике имела лишь 6-очковый гандикап. Да и это преимущество хозяева потеряли. Заново "Пэйсерс" приступили к делу в начале финальной четверти. Теперь они оторвались даже на 9 пунктов.

Впрочем, "Бостон" лучше смотрелся в концовке противостояния. За последние три минуты "Индиана" не выполнила ни одного точного броска, а гости выдали отрезок 7:0 и одержали четвертую победу в серии. В финале сезона "Селтикс" встретятся с победителем противостояния "Далласа" и "Миннесоты".

Святослав Михайлюк провел матч на скамейке запасных. Тем не менее, он стал первым украинцем в истории, выигравшим Восточную конференцию НБА. Также универсал "Бостона" – второй отечественный баскетболист после Станислава Медведенко в финале сезона.

К слову, накануне "Даллас" в третий раз обыграл "Миннесоту" в серии Запада НБА.

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