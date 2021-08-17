Boston Dynamics показала, как ее работы занимаются гимнастикой

На видео можно увидеть, как роботы занимаются паркуром. Иногда они чуть не падают, но продолжают свои тренировки.

Как отметили в Boston Dynamics, сейчас компания работает над тем, чтобы улучшить систему контроля и восприятия своих устройств.

Однако, не стоит вводить себя в заблуждение, тренировка Atlas является отлаженным процессом, который построен на структурированных демонстрациях. Во время прошлых тренировок работы были фактически слепыми и выполняли все трюки на территории, которую они запомнили и которая некоторое время не менялась.

В этот же раз, Atlas адаптировали свои движения на основе того, что они видят, в связи с чем, инженерам не приходилось заранее программировать их, чтобы снять видеоролик.