В Боснии задержали российского наемника, который воевал против Украины

В аэропорту боснийской столицы Сараево задержали наемника Дарио Ристича, который воевал против Украины в составе российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radiosarajevo.ba .

Как сообщается, Ристич был задержан на прошлой неделе. Он прилетел в Сараево рейсом из Стамбула.

9 сентября суд Боснии и Герцеговины принял решение об удовлетворении ходатайства прокуратуры, и Ристичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до одного месяца, то есть до 18 октября 2025 года, или до принятия другого решения суда. Сейчас он находится в государственной тюрьме в Войковичах.

Адвокат Ристича заявил, что его подопечный решил сдаться судебным органам Боснии и Герцеговины, узнав о выданном Интерполом международном ордере на его арест за участие в иностранных вооруженных формированиях.

Ристича разыскивали за военные преступления, совершенные на поле боя в другом государстве. Он воевал в Украине в составе российского отряда "Пермские медведи", в состав которого входят также добровольцы из Сербии.

В ходе боев в Украине Ристич получил тяжелое ранение, в результате которого ему ампутировали ногу.