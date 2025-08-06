UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні

У Боснії Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської

Фото: Мілорад Додік (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини ухвалила рішення про усунення проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка з президентської посади після рішення апеляційного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Крім того, йому заборонено обіймати будь-які політичні посади протягом наступних шести років.

Рішення суду вступило в силу наприкінці минулого тижня, після чого ЦВК оголосила про необхідність проведення дострокових президентських виборів у сербському утворенні протягом 90 днів.

При цьому Додік зберігає право на апеляцію, а його адвокати вже анонсували звернення до Конституційного суду.

Сам Додік назвав вирок політично вмотивованим і заявив, що продовжуватиме виконувати обов’язки президента доти, доки має підтримку парламенту Республіки Сербської.

Уряд регіону виступив на його захист, відкинувши рішення суду як "неконституційне" та "політично заангажоване".

Рішення суду викликало реакцію з боку Європейського Союзу.

У Брюсселі наголосили, що вирок має бути виконаний, а Боснія як кандидат на вступ до ЄС повинна продемонструвати прихильність до принципів верховенства права.

Що відомо про Додіка

Мілорад Додік - одна з найсуперечливіших фігур на Балканах.

Він неодноразово закликав до відокремлення Республіки Сербської з подальшим приєднанням до Сербії, що викликало санкції з боку США та міжнародне занепокоєння.

Його діяльність гальмує євроінтеграційні процеси Боснії та загрожує стабільності в регіоні.

Ставлення до України

Варто зазначити, що Мілорад Додік підтримує тісні відносини з Росією і є одним з тих, хто так і не засудив її агресію проти України. У 2022 році він навіть підтримав анексію окупованих територій України, а пізніше нагородив Путіна орденом.

Зауважимо, що ще у 2023 році Додіку висунули звинувачення в ігноруванні рішень міжнародного чиновника. Тоді ж йому загрожував тюремний термін до 5 років ув'язнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Босния и Герцеговина