В Боснии Додика лишили мандата президента Республики Сербской

Кроме того, ему запрещено занимать любые политические должности в течение следующих шести лет.

Решение суда вступило в силу в конце прошлой недели, после чего ЦИК объявила о необходимости проведения досрочных президентских выборов в сербском образовании в течение 90 дней.

При этом Додик сохраняет право на апелляцию, а его адвокаты уже анонсировали обращение в Конституционный суд.

Сам Додик назвал приговор политически мотивированным и заявил, что будет продолжать исполнять обязанности президента до тех пор, пока имеет поддержку парламента Республики Сербской.

Правительство региона выступило в его защиту, отвергнув решение суда как "неконституционное" и "политически ангажированное".

Решение суда вызвало реакцию со стороны Европейского Союза.

В Брюсселе отметили, что приговор должен быть выполнен, а Босния как кандидат на вступление в ЕС должна продемонстрировать приверженность принципам верховенства права.

Что известно о Додике

Милорад Додик - одна из самых противоречивых фигур на Балканах.

Он неоднократно призывал к отделению Республики Сербской с последующим присоединением к Сербии, что вызвало санкции со стороны США и международное беспокойство.

Его деятельность тормозит евроинтеграционные процессы Боснии и угрожает стабильности в регионе.