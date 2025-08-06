В Боснии Додика лишили мандата президента Республики Сербской

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение об отстранении пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика с президентской должности после решения апелляционного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Кроме того, ему запрещено занимать любые политические должности в течение следующих шести лет.
Решение суда вступило в силу в конце прошлой недели, после чего ЦИК объявила о необходимости проведения досрочных президентских выборов в сербском образовании в течение 90 дней.
При этом Додик сохраняет право на апелляцию, а его адвокаты уже анонсировали обращение в Конституционный суд.
Сам Додик назвал приговор политически мотивированным и заявил, что будет продолжать исполнять обязанности президента до тех пор, пока имеет поддержку парламента Республики Сербской.
Правительство региона выступило в его защиту, отвергнув решение суда как "неконституционное" и "политически ангажированное".
Решение суда вызвало реакцию со стороны Европейского Союза.
В Брюсселе отметили, что приговор должен быть выполнен, а Босния как кандидат на вступление в ЕС должна продемонстрировать приверженность принципам верховенства права.
Милорад Додик - одна из самых противоречивых фигур на Балканах.
Он неоднократно призывал к отделению Республики Сербской с последующим присоединением к Сербии, что вызвало санкции со стороны США и международное беспокойство.
Его деятельность тормозит евроинтеграционные процессы Боснии и угрожает стабильности в регионе.
Стоит отметить, что Милорад Додик поддерживает тесные отношения с Россией и является одним из тех, кто так и не осудил ее агрессию против Украины. В 2022 году он даже поддержал аннексию оккупированных территорий Украины, а позже наградил Путина орденом.
Заметим, что еще в 2023 году Додику выдвинули обвинения в игнорировании решений международного чиновника. Тогда же ему грозил тюремный срок до 5 лет заключения.