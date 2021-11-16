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Босния - Украина: стал известен состав "желто-синих" на решающий матч отбора

Автор: Игорь Литвиненко

Сборная Украины уже через час выйдет на решающий поединок отбора на чемпионат мира за право играть в плей-офф против Боснии и Герцеговины. Уже стал известен состав "желто-синих" на этот матч.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

С первых минут на поле выйдет Руслан Малиновский и Виктор Цыганков. В целом состав Украины выглядит так:

Украина: Бущан - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь - Малиновский, Степаненко, Зинченко - Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Запасные: Пятов, Ризнык, Качараба, Кривцов, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваев

Босния и Герцеговина: Василь - Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич - Прцич, Хаджиахметович, Гояк - Стеванович, Демирович, Менало

Запасные: Шехич, Пирич, Чивич, Йовичич, Саничанин, Крунич, Превляк, Кодро, Симирот, Зилькич, Ципетич, Налич

Начало матча в 21:45. Транслировать поединок будут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

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