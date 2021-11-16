Сегодня Украина сыграет с Боснией: что нужно "желто-синим", чтобы пробиться в плей-офф

Сегодня решится главный вопрос всего отборочного цикла на чемпионат мира-2022 для Украины - смогут ли подопечные Александра Петракова пробиться в плей-офф. Для этого "желто-синим" не просто необходимо побеждать у Боснии и Герцеговины, но и надеяться на помощь от сборной Франции, которая сыграет с Финляндией.

Что нужно для успеха

Финляндия накануне последнего тура спутала все карты для Украины, победив в очном противостоянии Боснию (3:1) и выйдя на второе место в группе D. Сейчас у Финляндии 11 очков, у Украины - 9. Боснийцы уже из борьбы выпали - у них лишь 7 баллов.

Первая строчка уже гарантировано достанется Франции, которая имеет 15 очков. Поэтому и особой мотивации у действующих чемпионов мира на поединок с финнами не так уж много. Дидье Дешам вполне себе может позволить выставить резервный состав или поэкспериментировать некоторые связки. А ведь сейчас украинцы попали в ту ситуацию, что даже победа над Боснией не гарантирует нам выход в плей-офф. Победа финнов у французов или даже ничья в этом матче ставит крест на всем для украинцев. Правда, в случае ничьи "желто-синие" еще могут втиснуться на второе место - для этого нужно побеждать в два и более гола.

Босния без турнирной мотивации и Джеко

Понятное дело, что для боснийцев не очень приятно будет проиграть дважды подряд, да еще и сделать это в родных стенах. Но все же психологическое состояние вряд ли у них на высшем уровне - поражение от финнов полностью лишило шансов на борьбу за плей-офф. Да еще и выпали два лидера сборной - Эдин Джеко не играл с Финляндией из-за травмы, и вряд ли выйдет на матч с украинцами, также повреждение получил левый защитник Сеяд Колашинац. Кроме этого наставник боснийской сборной Ивайло Петев накануне матча отметил, что может дать сыграть против Украины некоторым резервистам.

"Самое главное - бороться и проявить желание победить. Мы должны сыграть намного лучше, чем с Финляндией. Возможно, свой шанс получат некоторые футболисты, которые раньше играли меньше. Нужно проанализировать свои ошибки. Надо продолжать работать, чтобы игроки набирались опыта", - сказал Петев.

При этом наставник украинцев Александр Петраков легкого матча для своих подопечных не ожидает.

"Что касается боснийцев, то молодежь захочет показать себя, чтобы их кто-то увидел. Жду очень сложную игру… Если мы будем играть с Боснией и Герцеговиной так, как против Болгарии (1:1), то обязательно выйдем на чемпионат мира", - заявил Петраков.

К поединку потерь у украинцев нет. По словам наставника "желто-синих" к матчу готовятся все 25 игроков.

Где смотреть

Поединок между Боснией и Украиной состоится сегодня, 16 ноября, в боснийской Зенице. Начало матча в 21:45. Его покажут телеканалы "Украина", а также "Футбол 1". Параллельно в то же время пройдет и поединок между Финляндией и Францией, его трансляция состоится на канале "Футбол 2".