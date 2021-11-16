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Боснія-Україна: став відомий склад "жовто-синіх" на вирішальний матч відбору

Автор: Ігор Литвиненко

Збірна України вже через годину вийде на вирішальний поєдинок відбору на Чемпіонат світу за право грати в плей-офф проти Боснії і Герцеговини. Вже став відомий склад "жовто-синіх" на цей матч.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

З перших хвилин на поле вийде Руслан Малиновський і Віктор Циганков. В цілому склад України виглядає так:

Україна: Бущан-Тимчик, Забарний, Матвієнко, Соболь-Малиновський, Степаненко, Зінченко-Ярмоленко, Яремчук, Циганков

Запасні: П'ятов, Різник, Качараба, Кривцов, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Буяльський, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваєв

Боснія і Герцеговина: Васіль - Ахмедходжич, Хаджикадуніч, Ковачевіч, Сушич - Прціч, Хаджиахметовіч, Гояк - Стевановіч, Деміровіч, Менало

Запасні: Шехіч, Піріч, Чівіч, Йовічіч, Санічанін, Круніч, Превляк, Кодро, Сімірот, Зількіч, Ципетіч, Наліч

Початок матчу о 21:45. Транслюватимуть поєдинок телеканали "Україна" та "Футбол 1".

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