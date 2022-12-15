Боснія стала країною-кандидатом на вступ до ЄС,- журналіст

Боснія та Герцеговина офіційно стала країною-кандидатом на вступ до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twiter.

"Офіційно: Боснія тепер є країною-кандидатом на вступ до ЄС. Європейська рада прийняла висновок", - написав Йозвяк.

Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в ЄС ще у 2016 році, але її розгляд загальмувався.

В жовтні Європейська комісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ до ЄС і додала до цього певні умови.