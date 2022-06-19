ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Евросоюз должен облегчить вступление новых членов, - Шольц

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 19 июня 2022 09:55
Евросоюз должен облегчить вступление новых членов, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз должен облегчить вступление новых членов. Пришло время не только странам-кандидатам, но и самому Европейскому союзу подготовиться к расширению блока.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

"Чтобы это произошло, ЕС должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно будет в будущем решать единогласным голосованием все, что решается единогласно сегодня", - заявил он.

Шольц надеется выдвинуть свои предложения на саммите ЕС, назначенном на 24 и 25 июня.

На встрече главы 27 стран-членов ЕС рассмотрят заявления о вступлении в ЕС Грузии, Молдовы и Украины. Это произойдет всего через неделю после того, как Еврокомиссия рекомендовала Молдове и Украине стать официальными кандидатами на членство в ЕС, и это мнение поддержал Шольц.

В настоящее время вопрос о статусе кандидата должен быть единогласно одобрен всеми 27 странами-членами, но в ЕС уже давно обсуждается возможность смягчения этого правила. Однако любые реформы в этом процессе могут быть осуществлены только при условии единогласной поддержки этих изменений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц Германия Евросоюз Вступление в ЕС
NEWS
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона