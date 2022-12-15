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Боснія стала країною-кандидатом на вступ до ЄС,- журналіст

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Боснія, Четвер 15 грудня 2022 19:36
Боснія стала країною-кандидатом на вступ до ЄС,- журналіст Фото: Боснія стала країною-кандидатом на вступ до ЄС (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Боснія та Герцеговина офіційно стала країною-кандидатом на вступ до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twiter.

"Офіційно: Боснія тепер є країною-кандидатом на вступ до ЄС. Європейська рада прийняла висновок", - написав Йозвяк.

Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в ЄС ще у 2016 році, але її розгляд загальмувався.

В жовтні Європейська комісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ до ЄС і додала до цього певні умови.

Нагадаємо, Боснія і Герцеговина має виконати ще низку реформ, перш ніж почнуться конкретні переговори про вступ до ЄС з відкриттям так званих переговорних розділів.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що Європейський союз має полегшити вступ нових членів.

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Босния и Герцеговина Евросоюз Вступ в ЄС
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