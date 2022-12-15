Босния стала страной-кандидатом на вступление в ЕС, - журналист
Босния и Герцеговина официально стала страной-кандидатом на вступление в Европейский союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.
"Официально: Босния сейчас является страной-кандидатом на вступление в ЕС. Европейский совет принял вывод", - написал Йозвяк.
Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС еще в 2016 году, но ее рассмотрение затормозилось.
В октябре Европейская комиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС и добавила к этому определенные условия.
Напомним, Босния и Герцеговина должны выполнить еще ряд реформ, прежде чем начнутся конкретные переговоры о вступлении в ЕС с открытием так называемых переговорных разделов.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Европейский союз должен облегчить вступление новых членов.
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