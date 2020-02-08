В Боснии трое украинцев ограбили 23 банкомата российского банка

Трое украинцев ограбили более 20 банкоматов российского "Сбербанка" в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Zurnal.

По данным издания, трое граждан Украины за 53 часа ограбили 23 банкоматы российского банка. Злоумышленники похитили по меньшей мере 2,7 миллиона конвертируемых марок - свыше 37 млн гривен.

Так, злоумышленникам удалось ограбить банкоматы в Брчко, Орашье, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогошче, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджичи, Илиджа, Мостаре, Читлуке, Зенице, Какани и Бихаче. Официально, украинцы попали в Боснию с территории Сербии утром 31 января.

Отмечается, что двоих украинцев задержали 2 февраля, после того, как полиция города Бихаче случайно их обнаружила. Одному грабителю удалось убежать в Венгрию. У задержанных правоохранители изъяли около 100 тысяч марок.

Фото: подозреваемые в ограблении банкоматов

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители задержали злоумышленников, которые ограбили инкассаторов. Грабители завладели інкасаторським автомобилем и похитили из него сумку с деньгами. В сумке было около 700 тысяч гривен.

Также РБК-Украина писало, что в американском городе Колорадо-Спрингс, человек ограбил местный Academy Bank. После ограбления банка 65-летний Дэвид Уэйн Оливер разбрасывал деньги посреди улицы и кричал "Веселого Рождества". Очевидцы собрали часть денег и вернули их в банк.