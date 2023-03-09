UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боси ПСЖ готові влаштувати кадрову революцію після вильоту з Ліги чемпіонів, – ЗМІ

Фото: Парижани перед другою поразкою від "Баварії" (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорців

Після двох поразок від мюнхенської "Баварії" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів під головним тренером французького "Парі Сен-Жермен" Крістофом Гальтьє захиталося крісло. Керівництво гранда ініціювало екстрену нараду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo.

Президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі прагне змін після безвольного вильоту ПСЖ із головного єврокубка. У четвер засідатиме менеджмент французького гранда.

Функціонер, найімовірніше, пропонуватиме негайні радикальні зміни. Свої посад можуть позбутися керманич команди Крістоф Гальтьє і спортивний директор Луїш Кампуш. Фаворитом на посаду головного тренера нібито став Томас Тухель, який залишається без роботи після звільнення з "Челсі",

Гальтьє очолив ПСЖ перед нинішнім сезоном. Із ним на чолі парижани впевнено лідирують у чемпіонаті Франції, випереджаючи на 8 очок "Марсель". Утім, підопічні місцевого фахівця вилетіли з Кубка Франції, а тепер вибули з боротьби за Кубок чемпіонів.

За останні 10 сезонів ПСЖ уже вп'яте завершив виступи в Лізі чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Ще тричі команда вилітала в чвертьфіналах. Лише в сезоні 2019//20 парижани дійшли до фіналу, де поступилися якраз "Баварії" (0:1). Тоді ПСЖ тренував саме Тухель.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Фейєнорда" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПСЖЛіга чемпіонів