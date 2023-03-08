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"Баварія" вдруге здолала ПСЖ і вийшла в чвертьфінал Ліги чемпіонів

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Мюнхен, Середа 08 березня 2023 23:53
"Баварія" вдруге здолала ПСЖ і вийшла в чвертьфінал Ліги чемпіонів Фото: Ерік Максім Чупо-Мотінг забив перший м'яч (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою мюнхенської "Баварії" завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького "Парі Сен-Жермен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Баварія" – "Парі Сен-Жермен" – 2:0 (перший матч – 1:0)

Голи: Чупо-Мотінг, 61, Гнабрі, 90

Розпочали команди в обережному стилі. У стартові півгодини з небезпечних епізодів можна пригадати хіба що удар Горецки зі середньої дистанції, що дозволив Доннаруммі розім'ятися. Натомість парижани мали момент із Мессі на ударній позиції, але Зоммер із третьої спроби заблокував випад.

Зате перед перервою "Баварія" і ПСЖ обмінялися справді небезпечними нагодами. Ось Мусіала накрутив оборонців гостей і потужно пробив у голкіпера. А французький гранд організував атаку, на фініші якої Де Лігт із лінії воріт виніс м'яч після пострілу Вітіньї.

Активніше суперники заграла в другій половині. На 61-й хвилині мюнхенці повели в рахунку. Це Мусіала з Горецкою обікрали Верратті та вивели на оперативний простір Чупо-Мотінга, який фактично розстріляв ворота парижан.

ПСЖ відповів класним моментом Рамоса. Досвідчений центрбек міг запалити ще одну одиничку на табло після стандарту. Та його потужний удар головою після подачі Мессі з кутового парирував Зоммер!

Належного продовження цей епізод, однак, не мав. Паризькі зірки так і не зуміли налагодити гру в передній лінії та фактично не створили реальних шансів, щоб відігратися. Зате "Баварія" остаточно оформила статус чвертьфіналіста з голом Гнабрі – нападник у контратаці замкнув передачу Канселу та викинув ПСЖ за борт Ліги чемпіонів.

До слова, напередодні "Челсі" переграв "Боруссію" Д і поповнив список чвертьфіналістів турніру.

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Баварія ПСЖ Ліга чемпіонів
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