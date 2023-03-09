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Боссы ПСЖ готовы устроить кадровую революцию после вылета из Лиги чемпионов, – СМИ

Фото: Парижане перед вторым поражением от "Баварии" (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорцив

После двух поражений от мюнхенской "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов под главным тренером французского "Пари Сен-Жермен" Кристофом Гальтье пошатнулось кресло. Руководство гранда инициировало экстренное совещание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo.

Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи стремится к изменениям после безвольного вылета ПСЖ из главного еврокубка. В четверг будет заседать менеджмент французского гранда.

Функционер, вероятнее всего, будет предлагать немедленные радикальные изменения. Своих должностей могут лишиться наставник команды Кристоф Гальтье и спортивный директор Луиш Кампуш. Фаворитом на должность главного тренера якобы стал Томас Тухель, остающийся без работы после увольнения из "Челси",

Гальтье возглавил ПСЖ перед нынешним сезоном. С ним во главе парижане уверенно лидируют в чемпионате Франции, опережая на 8 очков "Марсель". Впрочем, подопечные местного специалиста вылетели из Кубка Франции, а теперь выбыли из борьбы за Кубок чемпионов.

За последние 10 сезонов ПСЖ уже в пятый раз завершил выступления в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. Еще трижды команда вылетала в четвертьфиналах. Лишь в сезоне 2019/20 парижане дошли до финала, где уступили как раз "Баварии" (0:1). Тогда ПСЖ тренировал именно Тухель.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Фейеноорда" в 1/8 финала Лиги Европы.

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