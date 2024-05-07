У Босфорі сіло на мілину судно, яке йшло з України до Єгипту

Нагадаємо, після того, як Росія вийшла з "зернової угоди" в липні минулого року, був створений спеціальний морський коридор, призначений для захисту зерна, що вивозиться з портів.

НБУ закладає у свій прогноз безперебійне функціонування морського шляху. Середньомісячні потужності становитимуть близько 7 млн тонн. Цього буде достатньо для експорту агропродукції, а також нарощування постачання продукції ГМК на традиційні для України ринки.