UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Босфорі сіло на мілину судно, яке йшло з України до Єгипту

Фото: протока Босфор (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рух суден з протоки Босфор у Туреччині припинено в обох напрямках після того, як вантажне судно ALEXIS, що прямувало з України до Єгипту, сіло на мілину через несправність обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Згідно з повідомленням управління берегової безпеки, судно завдовжки 229 метрів під назвою ALEXIS сіло на мілину перед стамбульським хвилерізом Хайдарпаша.

До місця події негайно були направлені буксири швидкохідні рятувальні катери та водолази. "Рух судів Босфором тимчасово припинено в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після того, як Росія вийшла з "зернової угоди" в липні минулого року, був створений спеціальний морський коридор, призначений для захисту зерна, що вивозиться з портів.

НБУ закладає у свій прогноз безперебійне функціонування морського шляху. Середньомісячні потужності становитимуть близько 7 млн тонн. Цього буде достатньо для експорту агропродукції, а також нарощування постачання продукції ГМК на традиційні для України ринки.

Читайте РБК-Україна в Google News
БосфорТурция