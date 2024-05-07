У Босфорі сіло на мілину судно, яке йшло з України до Єгипту

Рух суден з протоки Босфор у Туреччині припинено в обох напрямках після того, як вантажне судно ALEXIS, що прямувало з України до Єгипту, сіло на мілину через несправність обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
Згідно з повідомленням управління берегової безпеки, судно завдовжки 229 метрів під назвою ALEXIS сіло на мілину перед стамбульським хвилерізом Хайдарпаша.
До місця події негайно були направлені буксири швидкохідні рятувальні катери та водолази. "Рух судів Босфором тимчасово припинено в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, після того, як Росія вийшла з "зернової угоди" в липні минулого року, був створений спеціальний морський коридор, призначений для захисту зерна, що вивозиться з портів.
НБУ закладає у свій прогноз безперебійне функціонування морського шляху. Середньомісячні потужності становитимуть близько 7 млн тонн. Цього буде достатньо для експорту агропродукції, а також нарощування постачання продукції ГМК на традиційні для України ринки.