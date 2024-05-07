В Босфоре село на мель судно, которое шло из Украины в Египет

Напомним, после того как Россия вышла из "зернового соглашения" в июле прошлого года, был создан специальный морской коридор, предназначенный для защиты вывозимого из портов зерна.

НБУ закладывает в свой прогноз бесперебойное функционирование морского пути. Среднемесячные мощности составят около 7 млн тонн. Этого будет достаточно для экспорта агропродукции, а также наращивания поставок продукции ГМК на традиционные для Украины рынки.