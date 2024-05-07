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В Босфоре село на мель судно, которое шло из Украины в Египет

Фото: пролив Босфор (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Движение судов по проливу Босфор в Турции приостановлено в обоих направлениях после того, как грузовое судно ALEXIS, следовавшее из Украины в Египет, село на мель из-за неисправности оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Согласно сообщению управления береговой безопасности, судно длиной 229 метров под названием ALEXIS село на мель перед стамбульским волнорезом Хайдарпаша.

К месту происшествия немедленно были направлены буксиры быстроходные спасательные катера и водолазы. "Движение судов по Босфору временно приостановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, после того как Россия вышла из "зернового соглашения" в июле прошлого года, был создан специальный морской коридор, предназначенный для защиты вывозимого из портов зерна.

НБУ закладывает в свой прогноз бесперебойное функционирование морского пути. Среднемесячные мощности составят около 7 млн тонн. Этого будет достаточно для экспорта агропродукции, а также наращивания поставок продукции ГМК на традиционные для Украины рынки.

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БосфорТурция