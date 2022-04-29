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"Боржоми" остановила свои заводы из-за войны России против Украины

Фото: "Боржоми" пока не будет производить минеральную воду (wikimedia.org)
Автор: Илона Свиридова

Грузинская компания "ИДС Боржоми Грузия" приостановила работу своих разливочных заводов из-за войны России против Украины. Меры приняты до улучшения ситуации на рынках сбыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на interpressnews.ge.

"Хотим сообщить, что компания "ИДС Боржоми Грузия" находится в сложной ситуации с начала боевых действий в Украине. Сложная ситуация сложилась на основных рынках сбыта продукции и усугубляется ограниченным доступом к банковским счетам… В связи с вышеизложенным компания вынуждена с 29 апреля временно приостановить производственный процесс на обоих разливочных заводах "Боржоми", - говорится в сообщении.

Компания надеется, что в ближайшее время сможет возобновить работу.

Отметим, "Боржоми" выпускает минеральную воду.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский производитель дронов DJI приостановит бизнес в России и Украине из-за использования своей продукции в боевых действиях.

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ГрузияВойна России против Украины