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"Боржомі" зупинила свої заводи через війну Росії проти України

Фото: "Боржомі" поки не буде виробляти мінеральну воду (wikimedia.org)
Автор: Ілона Свиридова

Грузинська компанія "ІДС Боржомі Грузія" призупинила роботу своїх розливних заводів через війни Росії проти України. Заходи прийняті до поліпшення ситуації на ринках збуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на interpressnews.ge.

"Хочемо повідомити, що компанія "ІДС Боржомі Грузія" знаходиться в складній ситуації з початку бойових дій в Україні. Складна ситуація склалася на основних ринках збуту продукції та посилюється обмеженим доступом до банківських рахунків... У зв'язку з вищевикладеним компанія змушена з 29 квітня тимчасово призупинити виробничий процес на обох розливних заводах "Боржомі", - йдеться в повідомленні.

Компанія сподівається, що найближчим часом зможе відновити роботу.

Відзначимо, "Боржомі" випускає мінеральну воду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайський виробник дронів DJI призупинить бізнес у Росії та Україні через використання своєї продукції в бойових діях.

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ГрузіяВійна Росії проти України