"Боруссія" Д – "Шахтар": де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч "Боруссія" – "Шахтар" відбудеться 29 січня в німецькому Дортмунді. Гру прийме арена "Зігналь-Ідуна-Парк". Старт призначений на 22:00 за київським часом.

Поєдинок транслюватиме офіційний мовник єврокубків УЄФА медіасервіс MEGOGO за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Гру коментуватимуть Вадим Шевякін і Гліб Скрипченко.

За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія, яка продовжиться у перерві та після гри. Ведучими будуть Олександра Кучеренко і Володимир Кобельков, а їхніми гостями – колишні гравці збірної України Олександр Головко і В'ячеслав Шевчук.

Трансляцію поєдинку можна буде знайти в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" і на каналі "MEGOGO Футбол Перший". На медіасервісі також можна буде подивитися гру "гірників" з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

"Шахтар" у Лізі чемпіонів-2024/25

Підопічні Маріно Пушіча розпочали турнір із нічиєї проти італійської "Болоньї" (0:0). У дебюті того матчу Судаков не реалізував пенальті.

Далі "гірники" зазнали двох поразок. Номінально домашню зустріч "Шахтар" розгромно програв "Аталанті" з Бергамо (0:3). Зате від лондонського "Арсенала" на виїзді пропустив лише один м'яч.

Першу перемогу "Шахтар" відсвяткував у 4-му турі. "Гірники" у вольовому стилі здолали швейцарський "Янг Бойз" (2:1). У складі чемпіона України голами відзначилися Зубков і Судаков.

У 5-му турі донецькі футболісти були близькими й до другого успіху. Після першого тайму з нідерландським ПСВ вони завдяки голам Сікана та Зубкова вели у рахунку (2:0). Проте не зуміли втримати навіть нічию, пропустивши три м'ячі на 87-й, 90-й та 90+6-й хвилинах.

Відкрили рахунок "гірники" і в поєдинку проти мюнхенської "Баварії" в 6-му турі. Вже на 5-й хвилині матчу відзначився Кевін. Але потім чемпіон України пропустив п'ять голів поспіль.

У передостанньому, 7-му турі "Шахтар" здобув другу перемогу в турнірі, здолавши в номінально домашньому поєдинку французький "Брест" – 2:0. Рахунок відкрив Кевін, а потім Судаков з пенальті подвоїв перевагу українців.

За тур до завершення лігового етапу "Шахтар", маючи в активі 7 пунктів, посідає в загальній турнірній таблиці 27-у сходинку. "Гірники" мають математичні шанси на вихід у плей-офф, проте вони дуже невеликі.