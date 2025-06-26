"Боруссія", "Інтер" та інші: на клубному ЧС сформувались ще дві пари плей-офф

На клубному чемпіонаті світу в США визначилися ще чотири учасники 1/8 фіналу. За бортом турніру залишились аргентинський гранд та остання надія Африки.
Як пройшли матчі Мундіалю – в огляді РБК-Україна.
Клубний чемпіонат світу, груповий раунд, 3-й тур
Група Е
"Інтер" – "Рівер Плейт" – 2:0
Голи: Еспозіто, 72, Бастоні, 90+3
Вилучення: Мартінес (Р), 65 (пряма червона), Монтьєль (Р), 90+5 (друга жовта)
"Урава Ред Даймондз" – "Монтеррей" – 0:4
Голи: Деосса, 30, Бертраме, 34, 90+7, Корона, 38
Група F
"Борусія" Д – "Ульсан" – 1:0
Гол: Свенссон, 36
"Мамелоді Сандаунз" – "Флуміненсе" – 0:0
У групі Е на дві путівки до плей-офф претендували три учасники – аргентинський "Рівер Плейт", італійський "Інтер" та мексиканський "Монтеррей".
Останній в заключному турі грав з немотивованим аутсайдером – японською "Уравою". Мексиканці легко перемогли суперника, забивши в першому таймі три голи протягом десяти хвилин, а в другому додали ще один.
Команда, кольори якої захищає іменитий іспанець Серхіо Рамос, забезпечила собі непогану різницю м'ячів – на той випадок, якщо "Інтер" та "Рівер Плейт" зіграють унічию, вся трійка лідерів набере по 5 очок та доведеться рахувати додаткові показники.
Але цього не знадобилось. Фіналіст європейської Ліги чемпіонів у кінці матчу дотиснув аргентинського суперника, гравці якого "заробили" два вилучення. Граючи у більшості, футболісти з Мілана оформив два голи та залишили аргентинців поза плей-офф. Далі від цього квартету йдуть "Інтер" та "Монтеррей".
Група Е:
У квартеті F перед заключним туром шанси на плей-офф також зберігали три команди: по 4 очки мали бразильський "Флуміненсе" та німецька "Боруссія" Д, а південноафриканський "Мамелоді Сандаунз" відставав лише на один бал. Останнім для продовження боротьби була необхідна лише перемога.
Втім, матч між "Сандаунз" та "Флуміненсе" завершився безгольовою нічиєю – 0:0. Цей результат вивів бразильців до плей-офф, водночас позбавивши шансів клуб із ПАР.
Своєю чергою, "Боруссія" зуміла здобути мінімальну перемогу над південнокорейським "Ульсаном". Саме дортмундці фінішували першими у групі.
Група F:
Таким чином, сформувались ще дві пари плей-офф. В 1/8 між собою зіграють:
Сьогодні – фініш групового раунду на турнірі. Останнім матчі зіграють представники груп G та Н.
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