ua en ru
Чт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Боруссія", "Інтер" та інші: на клубному ЧС сформувались ще дві пари плей-офф

Четвер 26 червня 2025 09:15
UA EN RU
"Боруссія", "Інтер" та інші: на клубному ЧС сформувались ще дві пари плей-офф Фото: На клубному ЧС фінішує груповий раунд (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

На клубному чемпіонаті світу в США визначилися ще чотири учасники 1/8 фіналу. За бортом турніру залишились аргентинський гранд та остання надія Африки.

Як пройшли матчі Мундіалю – в огляді РБК-Україна.

Клубний чемпіонат світу, груповий раунд, 3-й тур

Група Е

"Інтер" – "Рівер Плейт" – 2:0

Голи: Еспозіто, 72, Бастоні, 90+3

Вилучення: Мартінес (Р), 65 (пряма червона), Монтьєль (Р), 90+5 (друга жовта)

"Урава Ред Даймондз" – "Монтеррей" – 0:4

Голи: Деосса, 30, Бертраме, 34, 90+7, Корона, 38

Група F

"Борусія" Д – "Ульсан" – 1:0

Гол: Свенссон, 36

"Мамелоді Сандаунз" – "Флуміненсе" – 0:0

Аргентинський гранд виявився зайвим

У групі Е на дві путівки до плей-офф претендували три учасники – аргентинський "Рівер Плейт", італійський "Інтер" та мексиканський "Монтеррей".

Останній в заключному турі грав з немотивованим аутсайдером – японською "Уравою". Мексиканці легко перемогли суперника, забивши в першому таймі три голи протягом десяти хвилин, а в другому додали ще один.

Команда, кольори якої захищає іменитий іспанець Серхіо Рамос, забезпечила собі непогану різницю м'ячів – на той випадок, якщо "Інтер" та "Рівер Плейт" зіграють унічию, вся трійка лідерів набере по 5 очок та доведеться рахувати додаткові показники.

Але цього не знадобилось. Фіналіст європейської Ліги чемпіонів у кінці матчу дотиснув аргентинського суперника, гравці якого "заробили" два вилучення. Граючи у більшості, футболісти з Мілана оформив два голи та залишили аргентинців поза плей-офф. Далі від цього квартету йдуть "Інтер" та "Монтеррей".

Група Е:

  1. "Інтер" – 7 очок (м'ячі – 5-2)
  2. "Монтеррей" – 6 (5-1)
  3. "Рівер Плейт" – 4 (3-3)
  4. "Урава" – 0 (2-9)

Далі – без Африки

У квартеті F перед заключним туром шанси на плей-офф також зберігали три команди: по 4 очки мали бразильський "Флуміненсе" та німецька "Боруссія" Д, а південноафриканський "Мамелоді Сандаунз" відставав лише на один бал. Останнім для продовження боротьби була необхідна лише перемога.

Втім, матч між "Сандаунз" та "Флуміненсе" завершився безгольовою нічиєю – 0:0. Цей результат вивів бразильців до плей-офф, водночас позбавивши шансів клуб із ПАР.

Своєю чергою, "Боруссія" зуміла здобути мінімальну перемогу над південнокорейським "Ульсаном". Саме дортмундці фінішували першими у групі.

Група F:

  1. "Боруссія" – 7 очок (м'ячі – 5-3)
  2. "Флуміненсе" – 5 (4-2)
  3. "Мамелоді" – 4 (4-4)
  4. "Ульсан" – 0 (2-6)

Таким чином, сформувались ще дві пари плей-офф. В 1/8 між собою зіграють:

  • "Інтер" – "Флуміненсе"
  • "Боруссія" Д – "Монтеррей"

Сьогодні – фініш групового раунду на турнірі. Останнім матчі зіграють представники груп G та Н.

Раніше ми писали про те, що Трубін із топ-сейвами переміг "Баварію" на клубному ЧС.

Також читайте, коли відбудеться перший матч "Барселони" на оновленому "Камп Ноу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу Боруссія
Новини
Які втрати армії РФ на фронті: Генштаб ЗСУ назвав нові цифри
Які втрати армії РФ на фронті: Генштаб ЗСУ назвав нові цифри
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України