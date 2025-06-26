"Боруссія", "Інтер" та інші: на клубному ЧС сформувались ще дві пари плей-офф

На клубному чемпіонаті світу в США визначилися ще чотири учасники 1/8 фіналу. За бортом турніру залишились аргентинський гранд та остання надія Африки.

Клубний чемпіонат світу, груповий раунд, 3-й тур

Група Е

"Інтер" – "Рівер Плейт" – 2:0

Голи: Еспозіто, 72, Бастоні, 90+3

Вилучення: Мартінес (Р), 65 (пряма червона), Монтьєль (Р), 90+5 (друга жовта)

"Урава Ред Даймондз" – "Монтеррей" – 0:4

Голи: Деосса, 30, Бертраме, 34, 90+7, Корона, 38

Група F

"Борусія" Д – "Ульсан" – 1:0

Гол: Свенссон, 36

"Мамелоді Сандаунз" – "Флуміненсе" – 0:0

Аргентинський гранд виявився зайвим

У групі Е на дві путівки до плей-офф претендували три учасники – аргентинський "Рівер Плейт", італійський "Інтер" та мексиканський "Монтеррей".

Останній в заключному турі грав з немотивованим аутсайдером – японською "Уравою". Мексиканці легко перемогли суперника, забивши в першому таймі три голи протягом десяти хвилин, а в другому додали ще один.

Команда, кольори якої захищає іменитий іспанець Серхіо Рамос, забезпечила собі непогану різницю м'ячів – на той випадок, якщо "Інтер" та "Рівер Плейт" зіграють унічию, вся трійка лідерів набере по 5 очок та доведеться рахувати додаткові показники.

Але цього не знадобилось. Фіналіст європейської Ліги чемпіонів у кінці матчу дотиснув аргентинського суперника, гравці якого "заробили" два вилучення. Граючи у більшості, футболісти з Мілана оформив два голи та залишили аргентинців поза плей-офф. Далі від цього квартету йдуть "Інтер" та "Монтеррей".

Група Е:

"Інтер" – 7 очок (м'ячі – 5-2) "Монтеррей" – 6 (5-1) "Рівер Плейт" – 4 (3-3) "Урава" – 0 (2-9)

Далі – без Африки

У квартеті F перед заключним туром шанси на плей-офф також зберігали три команди: по 4 очки мали бразильський "Флуміненсе" та німецька "Боруссія" Д, а південноафриканський "Мамелоді Сандаунз" відставав лише на один бал. Останнім для продовження боротьби була необхідна лише перемога.

Втім, матч між "Сандаунз" та "Флуміненсе" завершився безгольовою нічиєю – 0:0. Цей результат вивів бразильців до плей-офф, водночас позбавивши шансів клуб із ПАР.

Своєю чергою, "Боруссія" зуміла здобути мінімальну перемогу над південнокорейським "Ульсаном". Саме дортмундці фінішували першими у групі.

Група F:

"Боруссія" – 7 очок (м'ячі – 5-3) "Флуміненсе" – 5 (4-2) "Мамелоді" – 4 (4-4) "Ульсан" – 0 (2-6)

Таким чином, сформувались ще дві пари плей-офф. В 1/8 між собою зіграють:

"Інтер" – "Флуміненсе"

"Боруссія" Д – "Монтеррей"

Сьогодні – фініш групового раунду на турнірі. Останнім матчі зіграють представники груп G та Н.