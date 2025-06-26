"Боруссия", "Интер" и другие: на клубном ЧМ сформировались еще две пары плей-офф
На клубном чемпионате мира в США определились еще четыре участника 1/8 финала. За бортом турнира остались аргентинский гранд и последняя надежда Африки.
Как прошли матчи Мундиаля - в обзоре РБК-Украина.
Клубный чемпионат мира, групповой раунд, 3-й тур
Группа Е
"Интер" - "Ривер Плейт" - 2:0
Голы: Эспозито, 72, Бастони, 90+3
Удаление: Мартинес (Р), 65 (прямая красная), Монтьель (Р), 90+5 (вторая желтая)
"Урава Ред Даймондз" - "Монтеррей" - 0:4
Голы: Деосса, 30, Бертраме, 34, 90+7, Корона, 38
Группа F
"Боруссия" Д - "Ульсан" - 1:0
Гол: Свенссон, 36
"Мамелоди Сандаунз" - "Флуминенсе" - 0:0
Аргентинский гранд оказался лишним
В группе Е на две путевки в плей-офф претендовали три участника - аргентинский "Ривер Плейт", итальянский "Интер" и мексиканский "Монтеррей".
Последний в заключительном туре играл с немотивированным аутсайдером - японской "Уравой". Мексиканцы легко победили соперника, забив в первом тайме три гола в течение десяти минут, а во втором добавили еще один.
Команда, цвета которой защищает именитый испанец Серхио Рамос, обеспечила себе неплохую разницу мячей - на тот случай, если "Интер" и "Ривер Плейт" сыграют вничью, вся тройка лидеров наберет по 5 очков и придется считать дополнительные показатели.
Но этого не понадобилось. Финалист европейской Лиги чемпионов в конце матча дожал аргентинского соперника, игроки которого "заработали" два удаления. Играя в большинстве, футболисты из Милана оформил два гола и оставили аргентинцев вне плей-офф. Далее от этого квартета идут "Интер" и "Монтеррей".
Группа Е:
- "Интер" - 7 очков (мячи - 5-2)
- "Монтеррей" - 6 (5-1)
- "Ривер Плейт" - 4 (3-3)
- "Урава" - 0 (2-9)
Дальше - без Африки
В квартете F перед заключительным туром шансы на плей-офф также сохраняли три команды: по 4 очка имели бразильский "Флуминенсе" и немецкая "Боруссия" Д, а южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" отставал лишь на один балл. Последним для продолжения борьбы была необходима лишь победа.
Впрочем, матч между "Сандаунз" и "Флуминенсе" завершился безголевой ничьей - 0:0. Этот результат вывел бразильцев в плей-офф, одновременно лишив шансов клуб из ЮАР.
В свою очередь, "Боруссия" сумела одержать минимальную победу над южнокорейским "Ульсаном". Именно дортмундцы финишировали первыми в группе.
Группа F:
- "Боруссия" - 7 очков (мячи - 5-3)
- "Флуминенсе" - 5 (4-2)
- "Мамелоди" - 4 (4-4)
- "Ульсан" - 0 (2-6)
Таким образом, сформировались еще две пары плей-офф. В 1/8 между собой сыграют:
- "Интер" - "Флуминенсе"
- "Боруссия" Д - "Монтеррей"
Сегодня - финиш группового раунда на турнире. Последним матчи сыграют представители групп G и Н.
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