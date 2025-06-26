"Боруссия", "Интер" и другие: на клубном ЧМ сформировались еще две пары плей-офф

На клубном чемпионате мира в США определились еще четыре участника 1/8 финала. За бортом турнира остались аргентинский гранд и последняя надежда Африки.

Клубный чемпионат мира, групповой раунд, 3-й тур

Группа Е

"Интер" - "Ривер Плейт" - 2:0

Голы: Эспозито, 72, Бастони, 90+3

Удаление: Мартинес (Р), 65 (прямая красная), Монтьель (Р), 90+5 (вторая желтая)

"Урава Ред Даймондз" - "Монтеррей" - 0:4

Голы: Деосса, 30, Бертраме, 34, 90+7, Корона, 38

Группа F

"Боруссия" Д - "Ульсан" - 1:0

Гол: Свенссон, 36

"Мамелоди Сандаунз" - "Флуминенсе" - 0:0

Аргентинский гранд оказался лишним

В группе Е на две путевки в плей-офф претендовали три участника - аргентинский "Ривер Плейт", итальянский "Интер" и мексиканский "Монтеррей".

Последний в заключительном туре играл с немотивированным аутсайдером - японской "Уравой". Мексиканцы легко победили соперника, забив в первом тайме три гола в течение десяти минут, а во втором добавили еще один.

Команда, цвета которой защищает именитый испанец Серхио Рамос, обеспечила себе неплохую разницу мячей - на тот случай, если "Интер" и "Ривер Плейт" сыграют вничью, вся тройка лидеров наберет по 5 очков и придется считать дополнительные показатели.

Но этого не понадобилось. Финалист европейской Лиги чемпионов в конце матча дожал аргентинского соперника, игроки которого "заработали" два удаления. Играя в большинстве, футболисты из Милана оформил два гола и оставили аргентинцев вне плей-офф. Далее от этого квартета идут "Интер" и "Монтеррей".

Группа Е:

"Интер" - 7 очков (мячи - 5-2) "Монтеррей" - 6 (5-1) "Ривер Плейт" - 4 (3-3) "Урава" - 0 (2-9)

Дальше - без Африки

В квартете F перед заключительным туром шансы на плей-офф также сохраняли три команды: по 4 очка имели бразильский "Флуминенсе" и немецкая "Боруссия" Д, а южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" отставал лишь на один балл. Последним для продолжения борьбы была необходима лишь победа.

Впрочем, матч между "Сандаунз" и "Флуминенсе" завершился безголевой ничьей - 0:0. Этот результат вывел бразильцев в плей-офф, одновременно лишив шансов клуб из ЮАР.

В свою очередь, "Боруссия" сумела одержать минимальную победу над южнокорейским "Ульсаном". Именно дортмундцы финишировали первыми в группе.

Группа F:

"Боруссия" - 7 очков (мячи - 5-3) "Флуминенсе" - 5 (4-2) "Мамелоди" - 4 (4-4) "Ульсан" - 0 (2-6)

Таким образом, сформировались еще две пары плей-офф. В 1/8 между собой сыграют:

"Интер" - "Флуминенсе"

"Боруссия" Д - "Монтеррей"

Сегодня - финиш группового раунда на турнире. Последним матчи сыграют представители групп G и Н.