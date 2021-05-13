"Боруссия Д" разгромила "Лейпциг" в финале Кубка Германии

Дортмундцы открыли счет уже в самом начале поединка - на 5-й минуте отметился Санчо. В середине тайма удвоил преимущество "Боруссии" вернувшийся в строй после травмы Холанн. А уже в компенсированное время к первой половине дубль оформил все тот же Санчо.

Во втором тайме "Лейпциг" один мяч отквитал - гол на счету Ольмо. Но на большее "быков" не хватило. А вот "шмели" забили и четвертый гол - дубль также у Холанна.

Для "Боруссии" это пятая победа в Кубке Германии. А вот для "Лейпцига" этот трофей мог стать первым в недолгой истории - клуб был основан лишь в 2009 году. При этом "быки" уже дважды уступают в финале Кубка. В 2019 году "Лейцпиг" уступил в решающем матче "Баварии".