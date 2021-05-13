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"Боруссія Д" розгромила "Лейпциг" у фіналі Кубка Німеччини

Автор: Ігор Литвиненко

Дортмундська "Боруссія" стала володарем Кубка Німеччини сезону 2020/2021. У фіналі "джмелі" розгромили "Лейпциг" - 4:1.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Дортмундці відкрили рахунок вже на самому початку поєдинку - на 5-й хвилині відзначився Санчо. У середині тайму подвоїв перевагу "Боруссії" Холанн, який повернувся в стрій після травми. А вже в компенсований час до першої половини дубль оформив все той же Санчо.

У другому таймі "Лейпциг" один м'яч відквитав - гол на рахунку Ольмо. Але на більше "биків" не вистачило. А ось "джмелі" забили і четвертий гол - дубль також у Холанна.

Для "Боруссії" це п'ята перемога в Кубку Німеччини. А ось для "Лейпцига" цей трофей міг стати першим в недовгій історії - клуб був заснований лише в 2009 році. При цьому "бики" вже двічі поступаються у фіналі Кубка. У 2019 році "Лейцпиг" поступився у вирішальному матчі "Баварії".

Нагадаємо, на минулих вихідних "Боруссія" і "Лейпциг" проводили репетицію фіналу Кубка в Бундеслізі. Тоді також перемогу святкували "джмелі" - 3:2. При цьому, поразка "Лейпцига" дозволила достроково, за два тури до кінця чемпіонату, оформити чемпіонство "Баварії".

Також сьогодні відбувся фінал Кубка України. Перемогу здобуло київське "Динамо", забивши в екстра-таймі "Зорі" - 1:0. Перемога дозволила киянам зробити "золотий требл" за підсумками сезону - раніше "біло-сині" завоювали Суперкубок країни і "золото" Прем'єр-Ліги.

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