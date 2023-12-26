На борту знищеного "Новочеркаська" були "шахеди", - Центр стратегічних комунікацій

Як зазначили у центрі, напередодні повномасштабного вторгнення Росія додатково перекинула у Чорне море шість ВДК з Північного і Балтійського флотів, збільшивши угруповання кораблів цього класу до 13 одиниць.

"Ворог планував використати ВДК у десантних операціях із захоплення узбережжя Одеської та Миколаївської областей, однак отримав жорстку відсіч з боку сил берегової оборони України", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні ворожі ВДК використовуються для логістичних цілей: перекидання особового складу, військової техніки і боєприпасів між портами РФ і тимчасово окупованими територіями України, пояснили у центрі.

Сили оборони України завдали великих втрат російським ВДК. Знищено або пошкоджено "Саратов", "Цезар Куніков" (Чорноморський флот), "Оленегорський горняк" (Північний флот), "Мінськ" (Балтійський флот).

"ВДК "Новочеркаськ" вперше атакований у порту Бердянська у березні 2022 року, а остаточно знищений Силами оборони України 26 грудня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Ліквідація "Новочеркаська"

Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.

Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте в матеріалі РБК-Україна.

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