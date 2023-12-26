На борту уничтоженного "Новочеркасска" были "шахеды", - Центр стратегических коммуникаций

Как отметили в центре, в преддверии полномасштабного вторжения Россия дополнительно перекинула в Черное море шесть БДК из Северного и Балтийского флотов, увеличив группировку кораблей этого класса до 13 единиц.

"Враг планировал использовать БДК в десантных операциях по захвату побережья Одесской и Николаевской областей, однако получил жесткий отпор со стороны сил береговой обороны Украины", - говорится в сообщении.

Сегодня вражеские БДК используются для логистических целей: опрокидывание личного состава, военной техники и боеприпасов между портами РФ и временно оккупированными территориями Украины, пояснили в центре.

Силы обороны Украины нанесли большие потери российским БДК. Уничтожены или повреждены "Саратов", "Цезарь Куников" (Черноморский флот), "Оленегорский горняк" (Северный флот), "Минск" (Балтийский флот).

"БДК "Новочеркасск" впервые атакован в порту Бердянска в марте 2022 года, а окончательно уничтожен Силами обороны Украины 26 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Ликвидация "Новочеркасска"

Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

Детальнее об уничтожении "Новочеркасска" читайте в материале РБК-Украина.

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