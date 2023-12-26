На борту уничтоженного "Новочеркасска" были "шахеды", - Центр стратегических коммуникаций

Ночью 26 декабря в Феодосийском порту Силы обороны Украины уничтожили большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота РФ "Новочеркасск". На борту корабля находились БПЛА Shahed, которые российская армия использует для атак на украинские города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций в Telegram .

Как отметили в центре, в преддверии полномасштабного вторжения Россия дополнительно перекинула в Черное море шесть БДК из Северного и Балтийского флотов, увеличив группировку кораблей этого класса до 13 единиц.

"Враг планировал использовать БДК в десантных операциях по захвату побережья Одесской и Николаевской областей, однако получил жесткий отпор со стороны сил береговой обороны Украины", - говорится в сообщении.

Сегодня вражеские БДК используются для логистических целей: опрокидывание личного состава, военной техники и боеприпасов между портами РФ и временно оккупированными территориями Украины, пояснили в центре.

Силы обороны Украины нанесли большие потери российским БДК. Уничтожены или повреждены "Саратов", "Цезарь Куников" (Черноморский флот), "Оленегорский горняк" (Северный флот), "Минск" (Балтийский флот).

"БДК "Новочеркасск" впервые атакован в порту Бердянска в марте 2022 года, а окончательно уничтожен Силами обороны Украины 26 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Ликвидация "Новочеркасска"

Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

Детальнее об уничтожении "Новочеркасска" читайте в материале РБК-Украина.

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