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На борту збитого в Судані Іл-76 був бізнесмен із РФ, який продавав зброю в Конго, - Reuters

Фото: Іл-76 (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вантажний літак Іл-76 нещодавно було збито у Судані. Черед його уламків було знайдено документи росіянина, якій причетний до продажів зброї у Республіці Конго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, документи одного із загиблих належали головному інженеру компанії Airline Transport Incorporation FZC 67-річному Віктору Гранову.

Як пише Reuters, у його управлінні було дві авіакомпанії, які постачали зброю в Конго. Також він нібито пов'язаний із торговцем зброєю Віктором Бутом, який отримав 25 років тюрми за незаконну торгівлю зброєю та підтримку тероризму.

Донька і колишня дружина Гранова не відповіли на численні запити про коментарі. З Бутом не вдалося отримати коментар.

Агентство також пише про те, що збитий Іл-76 могли використовувати для перекидання зброї, снарядів і продуктів у місто Ель-Фашр. Точна кількість постраждалих чи загиблих невідома, але зазвичай екіпаж Іл-76 складається із 5 людей.

 

 

У Судані повстанці збили вантажний літак

У понеділок, 21 жовтня, стало відомо, що у Судані повстанці випадково збили вантажний літак, який летів з ОАЕ. Тоді писали про те, що літак помилково могли збили суданські Сили швидкого реагування у Дарфурі.

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