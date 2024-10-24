RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

На борту сбитого в Судане Ил-76 был бизнесмен из РФ, продававший оружие в Конго, - Reuters

Фото: Ил-76 (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Грузовой самолет Ил-76 недавно был сбит в Судане. Среди его обломков были найдены документы россиянина, который причастен к продажам оружия в Республике Конго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Документы одного из погибших принадлежали главному инженеру компании Airline Transport Incorporation FZC 67-летнему Виктору Гранову.

Как пишет Reuters, в его управлении находились две авиакомпании, поставлявшие оружие в Конго. Также он якобы связан с торговцем оружием Виктором Бутом, получившим 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.

Дочь и бывшая супруга Гранова не ответили на многочисленные запросы о комментариях. С Бутом не удалось получить комментарий.

Агентство также пишет о том, что сбитый Ил-76 могли использовать для опрокидывания оружия, снарядов и продуктов в город Эль-Фашр. Точное количество пострадавших или погибших неизвестно, но обычно экипаж Ил-76 состоит из 5 человек.

 

 

В Судане повстанцы сбили грузовой самолет

В понедельник, 21 октября, стало известно, что в Судане повстанцы случайно сбили грузовой самолет, летевший из ОАЭ. Тогда писали о том, что самолет по ошибке могли сбили суданские Силы быстрого реагирования в Дарфуре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News