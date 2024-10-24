На борту сбитого в Судане Ил-76 был бизнесмен из РФ, продававший оружие в Конго, - Reuters

Документы одного из погибших принадлежали главному инженеру компании Airline Transport Incorporation FZC 67-летнему Виктору Гранову.

Как пишет Reuters, в его управлении находились две авиакомпании, поставлявшие оружие в Конго. Также он якобы связан с торговцем оружием Виктором Бутом, получившим 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.

Дочь и бывшая супруга Гранова не ответили на многочисленные запросы о комментариях. С Бутом не удалось получить комментарий.

Агентство также пишет о том, что сбитый Ил-76 могли использовать для опрокидывания оружия, снарядов и продуктов в город Эль-Фашр. Точное количество пострадавших или погибших неизвестно, но обычно экипаж Ил-76 состоит из 5 человек.