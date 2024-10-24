На борту збитого в Судані Іл-76 був бізнесмен із РФ, який продавав зброю в Конго, - Reuters

Вантажний літак Іл-76 нещодавно було збито у Судані. Черед його уламків було знайдено документи росіянина, якій причетний до продажів зброї у Республіці Конго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, документи одного із загиблих належали головному інженеру компанії Airline Transport Incorporation FZC 67-річному Віктору Гранову.

Як пише Reuters, у його управлінні було дві авіакомпанії, які постачали зброю в Конго. Також він нібито пов'язаний із торговцем зброєю Віктором Бутом, який отримав 25 років тюрми за незаконну торгівлю зброєю та підтримку тероризму.

Донька і колишня дружина Гранова не відповіли на численні запити про коментарі. З Бутом не вдалося отримати коментар.

Агентство також пише про те, що збитий Іл-76 могли використовувати для перекидання зброї, снарядів і продуктів у місто Ель-Фашр. Точна кількість постраждалих чи загиблих невідома, але зазвичай екіпаж Іл-76 складається із 5 людей.