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На борту сбитого в Судане Ил-76 был бизнесмен из РФ, продававший оружие в Конго, - Reuters

Четверг 24 октября 2024 18:06
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На борту сбитого в Судане Ил-76 был бизнесмен из РФ, продававший оружие в Конго, - Reuters Фото: Ил-76 (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Грузовой самолет Ил-76 недавно был сбит в Судане. Среди его обломков были найдены документы россиянина, который причастен к продажам оружия в Республике Конго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Документы одного из погибших принадлежали главному инженеру компании Airline Transport Incorporation FZC 67-летнему Виктору Гранову.

Как пишет Reuters, в его управлении находились две авиакомпании, поставлявшие оружие в Конго. Также он якобы связан с торговцем оружием Виктором Бутом, получившим 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.

Дочь и бывшая супруга Гранова не ответили на многочисленные запросы о комментариях. С Бутом не удалось получить комментарий.

Агентство также пишет о том, что сбитый Ил-76 могли использовать для опрокидывания оружия, снарядов и продуктов в город Эль-Фашр. Точное количество пострадавших или погибших неизвестно, но обычно экипаж Ил-76 состоит из 5 человек.

В Судане повстанцы сбили грузовой самолет

В понедельник, 21 октября, стало известно, что в Судане повстанцы случайно сбили грузовой самолет, летевший из ОАЭ. Тогда писали о том, что самолет по ошибке могли сбили суданские Силы быстрого реагирования в Дарфуре.

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