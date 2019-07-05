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На борту задержанного танкера возле Гибралтара находятся украинцы

Новости » Общество    05.07.2019 - 20:57
На борту задержанного танкера возле Гибралтара находятся украинцы
Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

Точное количество украинцев на борту неизвестно

На борту иранского танкера Grace 1, который направлялся в Сирию и был задержан возле Гибралтара, находятся украинцы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщает представитель властей Гибралтара, экипаж танкера находится все время на борту и в основном состоит из индусов, однако там также находятся пакистанцы и украинцы.

Однако, он не уточнил количество украинцев на борту. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 4 июля власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Испанские власти также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций Европейского союза.

Ранее Совет Евросоюза продлил действие санкций в отношении властей Сирии еще на один год, до 1 июня 2020 года. Санкции, введенные против Сирии, включают в себя нефтяное эмбарго, ограничения на торговлю и инвестиции, заморозку активов сирийского центрального банка, находящихся в Евросоюзе.

Кроме того, президент США Дональд Трамп продлил на год действие чрезвычайного положения в отношении правительства Сирии, предусматривающего введение санкций.

 

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