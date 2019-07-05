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На борту затриманого танкера біля Гібралтару знаходяться українці

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 20:57
На борту затриманого танкера біля Гібралтару знаходяться українці
Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

Точна кількість українців на борту невідома

На борту іранського танкера Grace 1, який прямував до Сирії і був затриманий біля Гібралтару, знаходяться українці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляє представник влади Гібралтару, екіпаж танкера перебуває весь час на борту і в основному складається з індусів, проте там також знаходяться пакистанці і українці.

Однак, він не уточнив кількість українців на борту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 липня влади Гібралтару затримали танкер Grace 1 прохання, яку американські власті направили Великобританії. Іспанська влада також розглядали можливість затримання судна, яке підозрюється у транспортуванні нафти в Сирії в обхід санкцій Європейського союзу.

Раніше Рада Євросоюзу продовжив дію санкцій відносно влади Сирії ще на один рік, до 1 червня 2020 року. Санкції, введені проти Сирії, включають в себе нафтове ембарго, обмеження на торгівлю та інвестиції, заморожування активів сирійського центрального банку, що перебувають в Євросоюзі.

Крім того, президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію надзвичайного стану відносно уряду Сирії, що передбачає введення санкцій.

 

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