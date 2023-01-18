На борту вертольота, що впав у Броварах, було дев'ять осіб, - поліція

"Гелікоптер ДСНС розбився. На борту перебували дев'ять осіб...", - сказала Мар'яна Рева.

За її словами, говорити про попередні причини аварії дуже зарано, для цього слідчі мають відповідні певні роботи.

Тим часом у мережі поширюють відео, ймовірно, польоту вертольота Super Puma за хвилину до катастрофи.





Нагадаємо, що сьогодні в Броварах розбився гелікоптер з керівництвом МВС. На борту знаходилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський перший заступник міністра та державний секретар МВС.

Відомо про щонайменше 17 загиблих внаслідок катастрофи, про причини поки не повідомляється.

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