UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На борту вертольота, що впав у Броварах, було дев'ять осіб, - поліція

Фото: на борту вертольота, що впав у Броварах, було дев'ять осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На борту гелікоптера, що впав у Броварах, було 9 людей. Причини авіакатастрофи поки не відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю голови Національної поліції Мар'яну Реву в ефірі телемарафону.

"Гелікоптер ДСНС розбився. На борту перебували дев'ять осіб...", - сказала Мар'яна Рева.

За її словами, говорити про попередні причини аварії дуже зарано, для цього слідчі мають відповідні певні роботи.

Тим часом у мережі поширюють відео, ймовірно, польоту вертольота Super Puma за хвилину до катастрофи.


Нагадаємо, що сьогодні в Броварах розбився гелікоптер з керівництвом МВС. На борту знаходилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський перший заступник міністра та державний секретар МВС.

Відомо про щонайменше 17 загиблих внаслідок катастрофи, про причини поки не повідомляється.

Більш детально - читайте за посиланням в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БровариАвиакатастрофа