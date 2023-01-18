RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На борту упавшего в Броварах вертолета было девять человек, - полиция

Фото: на борту упавшего в Броварах вертолета было девять человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На борту вертолета, упавшего в Броварах, было 9 человек. Причины авиакатастрофы пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спыкера главы Национальной полиции Марьяну Реву в эфире телемарафона.

"Вертолет ГСЧС разбился. На борту находились девять человек...", - сказала Марьяна Рева.

По ее словам, говорить о предварительных причинах аварии очень рано, для этого следователи должны провести соответствующие работы.

Между тем, в сети распространяют видео, вероятно, полета вертолета Super Puma за минуту до катастрофы.

Напомним, что сегодня в Броварах разбился вертолет с руководством МВД. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский первый заместитель министра и государственный секретарь МВД.

Известно о по меньшей мере 17 погибших в результате крушения, о причинах пока не сообщается.

Более подробно - читайте по ссылке в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БроварыАвиакатастрофа