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На борту вертолета президента "Лестера" находились пять человек, - Reuters

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 12:28
Фото: крушение вертолета (Sky News)
Фото: крушение вертолета (Sky News)

По данным источников Reuters, пока нет подтвержденных данных о выживших

На борту вертолета владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи, который разбился накануне вечером, помимо него были еще четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что помимо Шривадданапрабхи на борту вертолета были еще четыре человека. В частности, в вертолете находились его дочь, два пилота и еще один человек, личность которого пока не установлена.

Как сообщают источники Reuters, пока нет подтвержденных данных о выживших в результате падения вертолета.

Напомним, ранее BBC назвала возможную причину падения вертолета с владельцем "Лестера". По данным британских медиа, он мог потерпеть крушение в результате отказа хвостового винта.

Вертолет Шривадданапрабхи, с которым связывают главные успехи футбольного клуба "Лестер Сити", врезался в автостоянку вечером 27 октября после игры с лондонским "Вест Хэмом" в рамках Английской премьер-лиги. Падение произошло через несколько секунд после взлета, вертолет загорелся.

Вишай Шривадданапрабха является президентом и владельцем "Лестера".​ Также ему принадлежит компания King Power. По данным Forbes, состояние Шривадданапрабхи достигает 4,9 млрд долларов.

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