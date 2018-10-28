На борту вертольота президента "Лестера" знаходилися п'ять осіб, - Reuters

Фото: катастрофа вертольота (Sky News)

За даними джерел Reuters, поки немає підтверджених даних про тих, хто вижив

На борту вертольота власника "Лестера" Вішая Шрівадданапрабхи, який розбився напередодні ввечері, крім нього були ще чотири особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що крім Шрівадданапрабхи на борту вертольота були ще чотири особи. Зокрема, у вертольоті перебували його дочка, два пілоти та ще одна людина, особа якої поки не встановлено.

Як повідомляють джерела Reuters, поки немає підтверджених даних про тих, хто вижив в результаті падіння вертольота.

Нагадаємо, раніше BBC назвала можливу причину падіння вертольота з власником "Лестера". За даними британських медіа, він міг розбитися в результаті відмови хвостового гвинта.

Вертоліт Шрівадданапрабхи, з яким пов'язують головні успіхи футбольного клубу "Лестер Сіті", врізався в автостоянку ввечері 27 жовтня після гри з лондонським "Вест Хемом" в рамках Англійської прем'єр-ліги. Падіння сталося через кілька секунд після зльоту, вертоліт загорівся.

Вішай Шрівадданапрабха є президентом і власником "Лестера". Також йому належить компанія King Power. За даними Forbes, статок Шрівадданапрабхи сягає 4,9 млрд доларів.