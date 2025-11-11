На борту турецького літака, який розбився у Грузії, було 20 військових

"На борту нашого літака, що зазнав аварії, було 20 осіб, включаючи екіпаж. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини.

У відомстві зазначили, що пошуково-рятувальні роботи проводяться у координації з Грузією.

Причина авіакатастрофи буде встановлена ​​після детального огляду уламків слідчою групою.

"Наші пошуково-рятувальні операції тривають у координації з грузинськими національними службами", - підтвердив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що провів телефонну розмову з грузинським колегою Гелою Геладзе і той вилетів на місце подій.

Ердоган своєю чергою поговорив з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Обговорили пошуково-рятувальні роботи на місці авіакатастрофи.