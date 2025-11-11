UA

На борту турецького літака, який розбився у Грузії, було 20 військових

Ілюстративне фото: на борту турецького літака, який розбився у Грузії, було 20 військових (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На борту турецького військово-транспортного літака С130, який розбився у Грузії 11 листопада, було 20 членів екіпажу та пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.

"На борту нашого літака, що зазнав аварії, було 20 осіб, включаючи екіпаж. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини.

У відомстві зазначили, що пошуково-рятувальні роботи проводяться у координації з Грузією. 

Причина авіакатастрофи буде встановлена ​​після детального огляду уламків слідчою групою.

"Наші пошуково-рятувальні операції тривають у координації з грузинськими національними службами", - підтвердив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. 

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що провів телефонну розмову з грузинським колегою Гелою Геладзе і той вилетів на місце подій. 

Ердоган своєю чергою поговорив з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Обговорили пошуково-рятувальні роботи на місці авіакатастрофи.

У Грузії розбився транспортний літак армії Туреччини

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, на території Грузії розбився військово-транспортний літак турецьких збройних сил.

Як повідомили у турецькому Міністерстві оборони, літак С130 прямував з Азербайджану до Туреччини.

У координації з азербайджанською та грузинською владою розпочато пошуково-рятувальні роботи. Інших деталей у відомстві не повідомляли.

