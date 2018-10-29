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На борту потерпевшего крушение в Индонезии Boeing было 189 человек

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 06:03
Фото: самолет Lion Air (airsoc.com)
Фото: самолет Lion Air (airsoc.com)

Ведется поисковая операция, спасатели рассчитывают, что есть выжившие

На борту потерпевшего крушение в Индонезии около острова Ява самолета компании Lion Air были 189 человек. Об этом сообщили в экстренных службах страны, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В данный момент ведется поисковая операция.

"Мы не знаем, есть ли выжившие, но надеемся, что есть", - сообщил представитель индонезийских экстренных служб.

Также сообщается, что самолет не был старым, его начали эксплуатировать в августе 2018 года.

В индонезийском ведомстве по борьбе со стихийными бедствиями уточнили, что на борту Boeing 737 MAX 8 были 178 взрослых пассажиров, три ребенка и семь членов эикпажа.

На данный момент спасатели нашли в море обломки самолета и некоторые личные вещи пассажиров.

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, исчез с радаров через 13 минут после взлета в 6:33 по местному времени (в 1:33 по Киеву) утром 29 октября. В индонезийском управлении гражданской авиации сообщили, что пилоты самолета просили авиадиспетчера вернуть самолет в аэропорт, после чего связь оборвалась.

 

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