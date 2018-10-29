На борту Boeing, що зазнав катастрофи в Індонезії, було 189 осіб

Фото: літак Lion Air (airsoc.com)

Ведеться пошукова операція, рятувальники розраховують, що є вижилі

На борту літака компанії Lion Air, що зазнав катастрофи в Індонезії біля острова Ява, було 189 осіб. Про це повідомили в екстрених службах країни, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Наразі ведеться пошукова операція.

"Ми не знаємо, чи хтось вижив, але сподіваємося, що є", - повідомив представник індонезійських екстрених служб.

В індонезійському відомстві з боротьби зі стихійними лихами уточнили, що на борту Boeing 737 MAX 8 були 178 дорослих пасажирів, три дитини і сім членів екіпажу.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018

Нагадаємо, пасажирський лайнер авіакомпанії Lion Air, що летів з Джакарти в Панкалпінанг, зник із радарів через 13 хвилин після зльоту о 6:33 за місцевим часом (о 1:33 за Києвом) вранці 29 жовтня.