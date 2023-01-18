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На борту був Монастирський. У Броварах розбився гвинтокрил з керівництвом МВС

Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Під час аварії вертольота у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

Оновлено 10:31. Кількість загиблих зросла до 17, з них двоє дітей.

Про таке повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Бровари. На місці триває рятувальна операція. За попередньою інформацією станом на зараз 17 загиблих, з них 2 дітей", - написав він.

За його словами, наразі в лікарнях знаходяться 22 особи, 10 з яких - діти.

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Також цю інформацію підтвердив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар МВС (Лубкович Юрій - ред.)", - пише Клименко в Facebook.

За його словами, всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.

"22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події", - додав Клименко.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня на територію дитячого садочка в Броварах впав гвинтокрил, після чого на місці інциденту сталася пожежа. Про це спочатку повідомили очевидці, а потім і офіційно підтвердили в поліції та на Банковій.

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