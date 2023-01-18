На борту был Монастырский. В Броварах разбился вертолет с руководством МВД

11:01. Генпрокуратура рассматривает все возможные версии аварии вертолета в Броварах

"Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. В настоящее время мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", - сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

10:55. Скоро станет известна причина трагедии в Броварах, - Геращенко

"Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем", - написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

10:52. Число жертв возросло до 19, из них трое детей.

"Трагедия в Броварах. Количество жертв возросло. По состоянию на 10.30 - 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых - 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - пишет глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

На месте работают все оперативные службы.

Обновлено 10:47. На борту находились 9 человек, причины авиакатастрофы пока не известны.

"Вертолет ГСЧС разбился. На борту находились девять человек...", - сказала глава спикер главы Национальной полиции Марьяна Рева в эфире телемарафона.

По ее словам, говорить о предварительных причинах аварии очень рано, для этого следователи должны провести соответствующие работы.

Обновлено 10:31. Число погибших возросло до 17, из них двое детей.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Бровары. На месте продолжается спасательная операция. По предварительной информации по состоянию на данный момент 17 погибших, из них 2 детей", - написал он.

По его словам, в настоящее время в больницах находятся 22 человека, 10 из которых - дети.

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Также эту информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь МВД (Лубкович Юрий - ред.)", - пишет Клименко в Facebook.

По его словам, всего пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета.

"22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", - добавил Клименко.

Напомним, сегодня, 18 января на территорию детского сада в Броварах упал вертолет, после чего на месте инцидента произошел пожар. Об этом сначала сообщили очевидцы, а затем официально подтвердили в полиции и на Банковой.

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