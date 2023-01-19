На борту було 10 осіб. У Нацполіції уточнили дані щодо авіакатастрофи у Броварах

На борту гелікоптера, який 18 січня розбився у Броварах Київської області, було 10 осіб, семеро з них - це керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Нацполіції Мар’яни Реви під час брифінгу в Медіацентрі "Україна-Укрінформ" .

"Наразі ми можемо говорити про 14 загиблих унаслідок авіакатастрофи, з них одна дитина - дівчинка 2017 року народження. На борту гелікоптера перебувало 10 осіб - троє це члени екіпажу, і семеро - це керівництво МВС. Зокрема, серед них - міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, та держсекретар Юрій Лубкович", - сказала Рева.

На борту також були присутні заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра - Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, а також фотограф Микола Анацький. Серед членів екіпажу - Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов.