Украинский самолет эвакуировал людей из Кабула. Он уже вылетел из аэропорта
Фото: из Афганистана вылетел украинский самолет (facebook.com/kpszsu)
Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел украинских военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он эвакуировал людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан).
"Количество эвакуированных и время возвращения в Украину уточняется", - говорится в сообщении.
Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти "Талибана".