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На борту 100 людей: з Афганістану вилетів ще один український літак з евакуйованими

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 13:00
На борту 100 людей: з Афганістану вилетів ще один український літак з евакуйованими Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

З Афганістану вилетів ще один український літак з евакуйованими. На борту літака перебуває 100 людей.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба на саміті Кримської платформи, передає РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.

Міністр розповів про ще одну евакуацію людей з Афганістану.

"Ще один літак вилетів з Кабулу, на його борту понад 100 громадян", - повідомив він.

Раніше Україна запропонувала свою допомогу у переселенні афганців із групи ризику. Вона зробила таку пропозицію спільно із групою інших країн.

Нагадаємо, 21 серпня із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД, який евакуював громадян.

Раніше країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію людей з аеропорту Кабула.

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