Бортницьку станцію у Києві атакували? Генштаб зробив заяву про чутки

За словами речника Генштабу, наразі повідомлення про удар по станції не підтверджується, хоча від подібних загроз місто не застраховане в майбутньому.

Він закликав громадян замислитися, навіщо хтось поширює вигадані "лякалки", і зробити з цього висновки. Окремо Лиховій звернувся до видань із проханням перевіряти інформацію, зокрема через офіційні довідки ДСНС.