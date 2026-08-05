Бортницкую станцию в Киеве атаковали? Генштаб сделал заявление о слухах

По словам спикера Генштаба, пока сообщение об ударе по станции не подтверждается, хотя от подобных угроз город не застрахован в будущем.

Он призвал граждан задуматься, зачем кто то распространяет вымышленные "пугалки", и сделать из этого выводы. Отдельно Лиховой обратился к изданиям с просьбой проверять информацию, в частности, через официальные справки ГСЧС.