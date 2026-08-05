Бортницьку станцію у Києві атакували? Генштаб зробив заяву про чутки
Мережею поширилося повідомлення про нічне ураження Бортницької станції аерації в Києві. У Генштабі оперативно відреагували на цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія.
За словами речника Генштабу, наразі повідомлення про удар по станції не підтверджується, хоча від подібних загроз місто не застраховане в майбутньому.
Він закликав громадян замислитися, навіщо хтось поширює вигадані "лякалки", і зробити з цього висновки. Окремо Лиховій звернувся до видань із проханням перевіряти інформацію, зокрема через офіційні довідки ДСНС.
Нагадаємо, на тлі російських обстрілів мережею регулярно ширяться інформаційні вкиди про нібито уражені об'єкти.
Раніше, після удару по Вишневому на Київщині, у Генштабі спростовували чутки про належність ураженого об'єкта до ЗСУ.