Бортницьку станцію у Києві атакували? Генштаб зробив заяву про чутки

Мережею поширилося повідомлення про нічне ураження Бортницької станції аерації в Києві. У Генштабі оперативно відреагували на цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія.

За словами речника Генштабу, наразі повідомлення про удар по станції не підтверджується, хоча від подібних загроз місто не застраховане в майбутньому.

Він закликав громадян замислитися, навіщо хтось поширює вигадані "лякалки", і зробити з цього висновки. Окремо Лиховій звернувся до видань із проханням перевіряти інформацію, зокрема через офіційні довідки ДСНС.